«Челси» сделает новое предложение «Севилье» по трансферу Кунде
«Челси» хочет приобрести защитника «Севильи» Жюля Кунде. Английский клуб готовиться сделать второе предложение по трансферу 23-летнего француза, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Изначально лондонца давали за игрока сборной Франции 55 миллионов евро. Однако «Севилью» такая сумма не устроила.
На француза также претендует «Барселона», одна испанский клуб предлагал за него еще меньшую сумму.
В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.
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3
|Челси
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|0
|0
|0
|0-0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
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|0
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|0
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|0
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6
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8
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9
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|0
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10
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|0
|0
|0
|0
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|
11
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
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|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
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|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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