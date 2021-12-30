Гвардиола: «Чемпионская гонка кончится еще нескоро. У нас 8 очков отрыва, но будут разыграны еще 54»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о лидерстве команды в чемпионате Англии.

«Мы обыграли «Брентфорд», мы на хорошем ходу, но сейчас только конец декабря. Впереди много матчей. Да, у нас отрыв в 8 очков, но предстоит разыграть еще 54 очка и много непростых игр. Не собираюсь верить никому, кто скажет, что вопрос с чемпионством уже решен. «Челси» и «Ливерпуль» — исключительные соперники. Да, сейчас мы немного оторвались, но это не потому, что они потеряли очки, а потому что мы выиграли 10 матчей подряд», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии с 50 очками в 20 матчах. «Челси» идет на второй строчке с 42 очками в 20 играх, «Ливерпуль» занимает третье место, у команды 41 очко в 19 встречах.