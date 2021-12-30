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Аспиликуэта о ничьей с «Брайтоном»: «Пропустить на последних минутах и упустить 2 очка — это разочарование»

Аспиликуэта назвал упущенную победу над «Брайтоном» разочарованием
13:36
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Защитник и капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта прокомментировал ничью с «Брайтоном» (1:1) в матче 20-го тура АПЛ.

«Конечно, пропустить гол на последних минутах и упустить два очка — это разочарование. Мы очень недовольны результатом», — приводит пресс-служба синих слова Аспиликуэты.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с 42 очками в 20 матчах.

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Иван Торопцев все материалы автора

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