Гвардиол попрощался с игроками «Лейпцига»

Защитник Йошко Гвардиол попрощался с игроками «Лейпцига». В ближайшее время он вылетит в Великобританию, чтобы пройти медобследование в «Манчестер Сити».

«Лейпциг» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер 21-летнего игрока за 90 миллионов евро.