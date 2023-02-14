Гринвуд не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд не сыграет за команду «красных дьяволов» в сезоне-2022/23, сообщает The Daily Star.

В январе 2022 года 21-летний футболист был задержан, после того как в соцсетях появились фотографии, которые были размещены бывшей девушкой Гринвуда. Пострадавшая утверждала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны футболиста.

По информации издания, расследование затянется и не будет завершено в ближайшее время.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога — он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

2 февраля стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыло дело об обвинении футболиста.

21-летний англичанин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Его действующее соглашение с «красными дьяволами» рассчитано до 2025 года.