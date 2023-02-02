Грэм Поттер сообщил о возвращении Зиеша к тренировкам с «Челси» после срыва трансфера в «ПСЖ»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер сообщил о возвращении полузащитника «синих» Хакима Зиеша к тренировкам с командой после срыва перехода футболиста в «ПСЖ».

В последние дни зимнего трансферного окна марокканец мог перейти в парижскую команду, но «Челси» выслал необходимые документы после дедлайна, в итоге стороны не успели закрыть сделку вовремя.

«Зиеш вернулся. Он тренировался этим утром. Такие истории случаются не в первый и не в последний раз. Он профессионал и все понимает. Он предан делу и будет готов играть. Хаким останется важным игроком до конца сезона», — приводит слова Поттера Goal.

Действующее соглашение 29-летнего марокканца с «Челси» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Зиеш сыграл 15 матчей во всех турнирах за «аристократов» и сделал одну голевую передачу. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.