Голкипер «Челси» Менди согласовал условия контракта с «Аль-Ахли»
Вратарь «Челси» Эдуар Менди согласовал условия личного контракта с «Аль-Ахли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Переговоры между клубами о переходе вратаря находятся на заключительном этапе.
Менди перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне 31-летний сенегалец провел 12 матчей.
По итогам прошлого сезона «Аль-Ахли» вернулся в высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|5
|5
|94-33
|89
|
2
|Арсенал
|38
|26
|6
|6
|88-43
|84
|
3
|МЮ
|38
|23
|6
|9
|58-43
|75
|
4
|Ньюкасл
|38
|19
|14
|5
|68-33
|71
|
5
|Ливерпуль
|38
|19
|10
|9
|75-47
|67
|
6
|Брайтон
|38
|18
|8
|12
|72-53
|62
|
7
|Астон Вилла
|38
|18
|7
|13
|51-46
|61
|
8
|Тоттенхэм
|38
|18
|6
|14
|70-63
|60
|
9
|Брентфорд
|38
|15
|14
|9
|58-46
|59
|
10
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|55-53
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|40-49
|45
|
12
|Челси
|38
|11
|11
|16
|38-47
|44
|
13
|Вулверхэмптон
|38
|11
|8
|19
|31-58
|41
|
14
|Вест Хэм
|38
|11
|7
|20
|42-55
|40
|
15
|Борнмут
|38
|11
|6
|21
|37-71
|39
|
16
|Нот. Форест
|38
|9
|11
|18
|38-68
|38
|
17
|Эвертон
|38
|8
|12
|18
|34-57
|36
|
18
|Лестер
|38
|9
|7
|22
|51-68
|34
|
19
|Лидс
|38
|7
|10
|21
|48-78
|31
|
20
|Саутгемптон
|38
|6
|7
|25
|36-73
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|5 : 0
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 4
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|4 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|30
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|28
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|36
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|25
|1
|6
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