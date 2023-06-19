Голкипер «Челси» Менди согласовал условия контракта с «Аль-Ахли»

Вратарь «Челси» Эдуар Менди согласовал условия личного контракта с «Аль-Ахли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Переговоры между клубами о переходе вратаря находятся на заключительном этапе.

Менди перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне 31-летний сенегалец провел 12 матчей.

По итогам прошлого сезона «Аль-Ахли» вернулся в высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии.