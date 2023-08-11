Голкипер «Челси» Кепа может перейти в «Баварию»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, футболист является приоритетной целью «Баварии» после ухода Янна Зоммера. Основной голкипер Мануэль Нойер пропустит старт сезона из-за травмы. На подписании Кепы настаивает главный тренер Томас Тухель.

Клуб намерен оформить аренду 28-летнего испанца с опцией выкупа, но с «Челси» пока нет договоренности.