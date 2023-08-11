Голкипер «Челси» Кепа может перейти в «Баварию»
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По данным источника, футболист является приоритетной целью «Баварии» после ухода Янна Зоммера. Основной голкипер Мануэль Нойер пропустит старт сезона из-за травмы. На подписании Кепы настаивает главный тренер Томас Тухель.
Клуб намерен оформить аренду 28-летнего испанца с опцией выкупа, но с «Челси» пока нет договоренности.
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|0
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|0
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11
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12
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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|0
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|0
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20
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
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|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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|14.08
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МЮ – Вулверхэмптон
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