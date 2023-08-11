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Перишич не покинет «Тоттенхэм»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подтвердил, что полузащитник Иван Перишич не покинет команду.

«Перишич отлично играет. Давно слежу за его карьерой, он абсолютный профессионал своего дела, за тем, как он следит за собой, и него была сильная предсезонка. Так что у него есть будущее со мной и клубом», — цитирует тренера Football.London.

В прошедшем сезоне Перишич сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 12 голевых передач.

Перишич является воспитанником «Хайдука», из молодежной команды которого в 2006 году перешел в «Сошо».

Иван Перишич
ФК Тоттенхэм Хотспур
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