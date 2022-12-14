Глен Джонсон уверен, что Рэшфорд захочет в «Реал»

Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон уверен, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был бы заинтересован в переходе в «Реал».

«Я огромный фанат Рэшфорда, и его невозможно остановить, когда он прессингует и когда он в своей лучшей форме. Я не сомневаюсь, что «Реал» захочет купить его, если он будет доступен за разумные деньги и, если от его контракта будет оставаться не так много времени. Достаточно ли он хорош, чтобы заменить Бензема? Мы не узнаем этого, пока он не будет играть в Лиге чемпионов каждую неделю. У него определенно есть этот потенциал. Рэшфорд будет на 100% заинтересован. В «Реале» он сможет сражаться за победу в ла лиге, далеко продвигаться в Лиге чемпионов, так что это беспроигрышный вариант», — приводит слова Джонсона Daily Mirror.

Рэшфорд принимал участие в ЧМ-2022 за сборную Англии. Он провел сыграл в 5 встречах за национальную команду и отметился тремя забитыми мячами.

В текущем сезоне 25-летний англичанин провел за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.