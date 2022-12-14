Марк Кукурелья признал проблемным начало этапа в «Челси»

Защитник Марк Кукурелья рассказал, как прошел его начальный этап в «Челси».

«Я наслаждаюсь этим временем, но, конечно, начало тяжелое. Здесь высокоее давление, нужны победы в каждом матче. В «Брайтоне» не такое высокое давление и клуб не такой большой.

Каждую субботу соперники готовы обыграть нас. Но для меня это хорошая возможность, играть за этот клуб — мечта любого футболиста», — цитирует испанца Evening Standard.

В августе 2022 года «Челси» объявил о переходе 24-летнего испанца из «Брайтона». Его контрак рассчитан на пять лет.