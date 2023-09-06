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Сегодня, 16:15

Глеб ответил, кто из партнеров его больше всего удивил во время футбольной карьеры

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб объяснил, почему швейцарский защитник Филипп Сендерос в свое время произвел на него впечатление.

«Кто меня больше всего удивил не футбольными способностями? Знаете, много удивительных партнеров было. У каждого было хобби, занятие. Некоторые много читали, кто-то в компьютерных программах разбирался. Больше всех меня удивил, наверное, Сендерос. Он знал пять языков в своем молодом возрасте. Для меня это было удивительно и неожиданно. Он общался со всеми и моментально переключался на другой язык», — цитирует Глеба Legalbet.

Белорусский футболист выступал вместе с Сендеросом в лондонском «Арсенале» с 2005 по 2008 год.

Швейцарец за свою футбольную карьеру также играл в «Милане», «Фулхэме», «Валенсии», «Астон Вилле» и других командах. Кроме этого, он принимал участие в чемпионате мира 2006, 2010 и 2014 годов и Евро-2008.

Источник: https://legalbet.ru/news/gleb-rasskazal-kto-iz-partnyorov-ego-bolshe-vsego/
Александр Глеб
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
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 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
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 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
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 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
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14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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