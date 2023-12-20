Хау — о вылете «Ньюкасла» из Кубка английской лиги: «Это очень больно»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение команды в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги с «Челси» (1:1, пенальти — 2:4).

«Это очень больно. Похожие ощущения были после матча с «ПСЖ». Ребята отдали столько сил, мы так долго вели в счете. Возможно, во втором тайме мы были не так хороши технически. До перерыва мы забили гол, были опасны в атаке. Во втором тайме команда потеряла остроту впереди, но отлично защищалась», — приводит слова Хау BBC.

Ранее полуфиналистами Кубка английской лиги стали «Мидлсбро» и «Фулхэм».