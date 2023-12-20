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Почеттино: «Со временем мы собираемся создать хорошую команду и находиться там, где должен быть «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о победе над «Ньюкаслом» (1:1, пенальти 4:2) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Лондонцы уступали в счете до последних минут встречи, но сумели отыграться в концовке, а затем вырвать победу в серии пенальти.

«Это была действительно хорошая игра. Я сказал игрокам всегда верить до конца. Гол стал возможным, потому что мы верили. Иногда в футболе нужна удача, и она пришла. Спасибо игрокам, потому что они сыграли фантастически. Мы очень счастливы. Болельщики и клуб заслуживают таких чувств.

Подобные игры и то, как она проходила, важны для развития команды. Наша ответственность – направлять игроков и создавать платформу для того, чтобы они действительно совершенствовались. Со временем мы собираемся создать очень хорошую команду и находиться там, где должен быть «Челси», – приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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«Челси» в серии пенальти обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
3
 Астон Вилла 17 12 2 3 37-21 38
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 17 9 1 7 18-21 28
8
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
9
 Брайтон 17 7 5 5 33-30 26
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
13
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
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21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
 - : -
23.12 00:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 - : -
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 - : -
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 - : -
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
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Тоттенхэм – Эвертон
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Ливерпуль – Арсенал
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