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Сегодня, 12:14

Йоканович вошел в рейтинг худших тренеров в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Славиша Йоканович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Портал FourFourTwo составил рейтинг худших тренеров в истории АПЛ.

Первое место в рейтинге занял Франк де Бур, который в 2017 году на протяжении четырех матчей возглавлял «Кристал Пэлас». Лондонцы проиграли все 4 встречи, после чего голландец был уволен. Вторым стал экс-тренер «Саутгемптона» Нейтан Джонс, а третьим — Лес Рид («Чарльтон»).

В рейтинг попали три тренера, которые ранее также работали в РПЛ. Экс-тренер ЦСКА Хуанде Рамос занял четвертое место за работу в «Тоттенхэме». Бывший тренер «Анжи» Рене Меленстен, работавший в «Фулхэме» стал 19-м. 21-е место занял экс-тренер «Динамо» Славиша Йоканович, который работал в «Уотфорде» и «Фулхэме».

Топ-10 рейтинга:

  1. Франк де Бур («Кристал Пэлас»)
  2. Нейтан Джонс («Саутгемптон»)
  3. Лес Рид («Чарльтон»)
  4. Хуанде Рамос («Тоттенхэм»)
  5. Брайан Лоус («Бернли»)
  6. Билли Дэвис («Дерби Каунти»)
  7. Пол Джуэлл («Дерби Каунти»)
  8. Терри Коннор («Вулверхэмптон»)
  9. Стив Уигли («Саутгемптон»)
  10. Роб Брэдли («Суонси»)
Франк де Бур
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Рене Меленстен
Славиша Йоканович
Хуанде Рамос
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
3
 Астон Вилла 17 12 2 3 37-21 38
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 17 9 1 7 18-21 28
8
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
9
 Брайтон 17 7 5 5 33-30 26
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
13
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
 - : -
23.12 00:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 - : -
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 - : -
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 - : -
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
23.12 18:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
23.12 20:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
24.12 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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