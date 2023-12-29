Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Хау смирился с частой критикой своей работы

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау рассказал, как относится к критике в свой адрес. Он отметил, что это часть работы и он это понимает.

«Критика идет рука об руку. Вы говорите, что я не был в центре внимания? Вы можете так думать. Это нормальное явление, и я научился с этим мириться. Не хочу показаться неуважительным, но я не обращаю на это внимания и делаю все, что в моих силах, чтобы помочь игрокам. Это не изменится», — цитирует специалиста Sky Sports.

«Ньюкасл» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков в 19 турах.