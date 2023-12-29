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Сегодня, 11:44

Фанаты «Арсенала» раскритиковали игру футболиста команды Зинченко

Болельщики «Арсенала» не хотят видеть Зинченко в команде
Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Зинченко и Микель Артета.
Фото Reuters

Болельщики «Арсенала» раскритиковали игру защитника лондонцев Александра Зинченко после матча 19-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:2). Украинец был заменен на 64-й минуте.

Под постом «Арсенала» с результатом игры в Twitter-аккаунте клуба болельщики написали:

«Зинченко — типичный ученик 5-го класса, который не может решить «1х2», но все равно часто ходит в 8-й класс, чтобы помочь им решать алгебру. Он всегда пытается делать то, что у него не получается, но при этом не знает основ своей позиции».

«Зинченко не очень хорош. В целом все сыграли плохо. Худшее выступление в сезоне».

«Габриэл Жезус убирайся из моего клуба. Зинченко убирайся из моего клуба.
Мартинелли и Сака — совершенствуйтесь или уходите из моего клуба».

«Куда нам обратиться, чтобы получить компенсацию за Зинченко? Он явно помеха и не должен выходить в стартовом составе. Уже 3 игры подряд он создает нам проблемы».

«Если бы Тимбер был в форме, у Зинченко было бы ноль выходов в стартовом составе».

27-летний Зинченко играет за «Арсенал» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 24 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Александр Зинченко
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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Артета о поражении «Арсенала» от «Вест Хэма»: «Если мы наносим 30 ударов и не забиваем, надо делать 50 или 60»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 19 12 4 3 36-18 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Ман. Сити 18 11 4 3 43-21 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 39-28 36
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
10
 Челси 19 7 4 8 31-29 25
11
 Вулверхэмптон 19 7 4 8 27-31 25
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 18 5 4 9 25-28 19
15
 Кр. Пэлас 19 4 6 9 19-28 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 19 8 2 9 24-25 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
Результаты / календарь
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38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 0
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 2 : 3
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 0 : 2
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 3 : 2
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 4
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 2 : 1
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 1 : 3
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 4 : 2
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 0 : 2
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 15 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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