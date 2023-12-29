Фанаты «Арсенала» раскритиковали игру футболиста команды Зинченко

Болельщики «Арсенала» раскритиковали игру защитника лондонцев Александра Зинченко после матча 19-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:2). Украинец был заменен на 64-й минуте.

Под постом «Арсенала» с результатом игры в Twitter-аккаунте клуба болельщики написали:

«Зинченко — типичный ученик 5-го класса, который не может решить «1х2», но все равно часто ходит в 8-й класс, чтобы помочь им решать алгебру. Он всегда пытается делать то, что у него не получается, но при этом не знает основ своей позиции».

«Зинченко не очень хорош. В целом все сыграли плохо. Худшее выступление в сезоне».

«Габриэл Жезус убирайся из моего клуба. Зинченко убирайся из моего клуба.

Мартинелли и Сака — совершенствуйтесь или уходите из моего клуба».

«Куда нам обратиться, чтобы получить компенсацию за Зинченко? Он явно помеха и не должен выходить в стартовом составе. Уже 3 игры подряд он создает нам проблемы».

«Если бы Тимбер был в форме, у Зинченко было бы ноль выходов в стартовом составе».

27-летний Зинченко играет за «Арсенал» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 24 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.