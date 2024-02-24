Тен Хаг объяснил поражение «МЮ» в домашнем матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2) в 26-м туре АПЛ.

«Наша команда должна справляться с такими ситуациями и делать так, чтобы все располагались корректно. Мы позволили сопернику избежать нашего давления. До этого можно было не доводить.

Команда проявила характер и заслуженно сравняла счет, а затем пошла за победой, но произошла эта ошибка. До этого мы стремились победить и должны были воспользоваться возможностями», — сказал нидерландский специалист после игры.

«Манчестер Юнайтед» с 44 очками располагается на 6-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» набрал 32 очка и идет на 12-м месте.