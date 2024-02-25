Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Борнмутом» (1:0) в 26-м туре АПЛ.

«Мне многое понравилось. Все. Я восхищаюсь своими футболистами, они супермены. У соперника было 7 дней на подготовку, у нас — как всегда меньше. Люди говорят, что команды в АПЛ находятся в равных условиях. Нет, нет, это не про нас. Мы проводим гораздо больше матчей, чем остальные.

Я восхищаюсь своими игроками, они очень хороши. Знаю, люди говорят, что они много зарабатывают, но дело вовсе не в этом. Это слишком. Конкуренция растет, и футболисты удивляют меня каждый раз», — сказал Гвардиола после игры.

«Манчестер Сити» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» — 1 очко.