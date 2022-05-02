Рангник: «Когда тен Хагу захочется поговорить со мной, я буду более чем счастлив сделать это»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о перспективах Эрика тен Хага в команде.

«Ему предстоит провести еще пару матчей с «Аяксом», у нас впереди еще три игры. Когда ему захочется поговорить со мной и обменяться мнениями, я буду более чем счастлив сделать это. Я настроен очень позитивно, зная, что Эрик станет тренером, и при условии, что мы наладим селекционный процесс и подпишем правильных игроков. Надеюсь, болельщики и медиа увидят более сильную команду. Надеюсь, что и место в таблице будет более высоким», — приводит слова Рангника Sky Sports.

По окончании сезона 63-летний специалист станет консультантом «Манчестер Юнайтед». Пост главного тренера клуба займет голландский специалист Эрик тен Хаг.

Ранее стало известно, что Рангник возглавит сборную Австрии.