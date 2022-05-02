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Рангник: «Когда тен Хагу захочется поговорить со мной, я буду более чем счастлив сделать это»

Рангник высказался о перспективах Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о перспективах Эрика тен Хага в команде.

«Ему предстоит провести еще пару матчей с «Аяксом», у нас впереди еще три игры. Когда ему захочется поговорить со мной и обменяться мнениями, я буду более чем счастлив сделать это. Я настроен очень позитивно, зная, что Эрик станет тренером, и при условии, что мы наладим селекционный процесс и подпишем правильных игроков. Надеюсь, болельщики и медиа увидят более сильную команду. Надеюсь, что и место в таблице будет более высоким», — приводит слова Рангника Sky Sports.

По окончании сезона 63-летний специалист станет консультантом «Манчестер Юнайтед». Пост главного тренера клуба займет голландский специалист Эрик тен Хаг.

Ранее стало известно, что Рангник возглавит сборную Австрии.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12601909/ralf-rangnick-exclusive-manchester-united-boss-still-waiting-for-contact-from-erik-ten-hag-to-share-his-opinions-on-how-to-rebuild-club
Футбол
Сборная Австрии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
Эрик тен Хаг
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2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 1
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 2 : 0
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 0 : 3
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 1 : 2
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 1 : 2
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 0 : 4
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 3 : 1
1.05 16:00
Эвертон – Челси
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1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
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2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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