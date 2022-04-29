Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:53

Ральф Рангник назначен на пост главного тренера сборной Австрии

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ральф Рангник.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник назначен на аналогичный пост в сборной Австрии, информирует пресс-служба национальной команды.

63-летний немецкий специалист вступит в должность в конце мая, когда начнется подготовка к играм Лиги наций против Хорватии, Дании и Франции.

Контракт с Рангником рассчитан на два года. Если сборная Австрии пробьется в финальную стадию Евро-2024, то соглашение будет автоматически продлено на два года — до чемпионата мира 2026 года в США.

Австрия не вышла на ЧМ-2022, уступив Уэльсу в стыковых матчах.

Напомним, что Рангник по окончании сезона покинет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Его место займет голландский специалист Эрик тен Хаг. Тем не менее Рангник отмечал, что хотел бы остаться в «МЮ» на одной из административных должностей.

Добавим, что Рангник, который в 2021 году являлся руководителем по спорту и развитию в «Локомотиве», уже работал в Австрии. С 2012 по 2015 год он занимал должность спортивного директора «Ред Булла» (Зальцбург).

Сборная Австрии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
7
9
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Чех в диком свитере, воронежский Дзюба и помощник Хиддинка: кто рвется в Премьер-лигу из ФНЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мохамед Салах признан игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов

Андреа Аньелли сравнил Суперлигу с АПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 - : -
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 - : -
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 - : -
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 - : -
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 - : -
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости