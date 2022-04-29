Ральф Рангник назначен на пост главного тренера сборной Австрии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник назначен на аналогичный пост в сборной Австрии, информирует пресс-служба национальной команды.

63-летний немецкий специалист вступит в должность в конце мая, когда начнется подготовка к играм Лиги наций против Хорватии, Дании и Франции.

Контракт с Рангником рассчитан на два года. Если сборная Австрии пробьется в финальную стадию Евро-2024, то соглашение будет автоматически продлено на два года — до чемпионата мира 2026 года в США.

Австрия не вышла на ЧМ-2022, уступив Уэльсу в стыковых матчах.

Напомним, что Рангник по окончании сезона покинет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Его место займет голландский специалист Эрик тен Хаг. Тем не менее Рангник отмечал, что хотел бы остаться в «МЮ» на одной из административных должностей.