Ральф Рангник назначен на пост главного тренера сборной Австрии
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник назначен на аналогичный пост в сборной Австрии, информирует пресс-служба национальной команды.
63-летний немецкий специалист вступит в должность в конце мая, когда начнется подготовка к играм Лиги наций против Хорватии, Дании и Франции.
Контракт с Рангником рассчитан на два года. Если сборная Австрии пробьется в финальную стадию Евро-2024, то соглашение будет автоматически продлено на два года — до чемпионата мира 2026 года в США.
Австрия не вышла на ЧМ-2022, уступив Уэльсу в стыковых матчах.
Напомним, что Рангник по окончании сезона покинет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Его место займет голландский специалист Эрик тен Хаг. Тем не менее Рангник отмечал, что хотел бы остаться в «МЮ» на одной из административных должностей.
Добавим, что Рангник, который в 2021 году являлся руководителем по спорту и развитию в «Локомотиве», уже работал в Австрии. С 2012 по 2015 год он занимал должность спортивного директора «Ред Булла» (Зальцбург).
Serwas Ralf #Rangnick! ???— ?FB — oefb.at (@oefb1904) April 29, 2022
Serwas beim ?FB! ???#Gemeinsam?sterreich #NewBoss #DasNationalteam
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?? Alle Infos: https://t.co/rBvZhoD9a1 pic.twitter.com/RP5B2QP7Og
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|33
|25
|5
|3
|80-21
|80
|
2
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|85-22
|79
|
3
|Челси
|33
|19
|9
|5
|68-28
|66
|
4
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|4
|11
|56-38
|58
|
6
|МЮ
|35
|15
|10
|10
|54-52
|55
|
7
|Вест Хэм
|34
|15
|7
|12
|52-44
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|33
|15
|4
|14
|33-29
|49
|
9
|Ньюкасл
|34
|11
|10
|13
|40-55
|43
|
10
|Лестер
|32
|11
|9
|12
|47-51
|42
|
11
|Брайтон
|34
|9
|14
|11
|31-42
|41
|
12
|Саутгемптон
|34
|9
|13
|12
|40-56
|40
|
13
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|
14
|Кр. Пэлас
|33
|8
|14
|11
|43-41
|38
|
15
|Астон Вилла
|32
|11
|4
|17
|42-46
|37
|
16
|Лидс
|33
|8
|10
|15
|38-68
|34
|
17
|Бернли
|33
|6
|13
|14
|29-45
|31
|
18
|Эвертон
|32
|8
|5
|19
|34-55
|29
|
19
|Уотфорд
|33
|6
|4
|23
|31-67
|22
|
20
|Норвич
|33
|5
|6
|22
|22-69
|21
|30.04
|14:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|30.04
|17:00
|
Астон Вилла – Норвич
|- : -
|30.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|30.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|- : -
|30.04
|17:00
|
Уотфорд – Бернли
|- : -
|30.04
|19:30
|
Лидс – Ман. Сити
|- : -
|1.05
|16:00
|
Тоттенхэм – Лестер
|- : -
|1.05
|16:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|1.05
|18:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|2.05
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|17
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|22
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7