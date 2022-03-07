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«Не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него повреждение». Рангник ответил Кину, усомнившемуся в травме Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рангник ответил Кину, усомнившемуся в травме Роналду
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал слова бывшего полузащитника команды Роя Кина относительно травмы нападающего Криштиану Роналду.

37-летний португалец пропустил матч 28-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:4) из-за повреждения бедра.

Перед встречей Кин заявил: «Мы говорим о том, что Криштиану — машина и очень редко получает повреждения... Это меня не устраивает».

«Я должен верить своему медицинскому отделу, — приводит слова Рангника Sky Sports. — Врач пришел ко мне перед тренировкой и сказал, что Роналду не может заниматься из-за некоторых проблем с бедром. Это просто факт. Игроки говорят врачу и медицинскому отделу, что они травмированы и не могут играть. Я должен принять это как тренер. Не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него повреждение».

После 28 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 22 балла.

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за манкунианцев. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11667/12559623/ralf-rangnick-responds-to-roy-keane-comments-over-cristiano-ronaldo
Криштиану Роналду
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ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
Рой Кин
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1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 2 : 3
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 4 : 1
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Тоттенхэм – Эвертон
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Ливерпуль

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Диогу Жота

Диогу Жота

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Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

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И К Ж
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Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

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