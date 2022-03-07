«Не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него повреждение». Рангник ответил Кину, усомнившемуся в травме Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал слова бывшего полузащитника команды Роя Кина относительно травмы нападающего Криштиану Роналду.

37-летний португалец пропустил матч 28-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:4) из-за повреждения бедра.

Перед встречей Кин заявил: «Мы говорим о том, что Криштиану — машина и очень редко получает повреждения... Это меня не устраивает».

«Я должен верить своему медицинскому отделу, — приводит слова Рангника Sky Sports. — Врач пришел ко мне перед тренировкой и сказал, что Роналду не может заниматься из-за некоторых проблем с бедром. Это просто факт. Игроки говорят врачу и медицинскому отделу, что они травмированы и не могут играть. Я должен принять это как тренер. Не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него повреждение».

После 28 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 22 балла.

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за манкунианцев. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.