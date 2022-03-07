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Кин: «Кто заправляет раздевалкой «Манчестер Юнайтед»? Игроков больше беспокоят вопросы: «Как я выгляжу? Как прическа?»

Рой Кин раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Манчестер Сити»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игроков команды после поражения от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

«Кто заправляет раздевалкой «Манчестер Юнайтед»? — приводит слова Кина BBC. — Кажется, игроков больше беспокоят вопросы: «Как я выгляжу? Как моя прическа? Бутсы красивые?» Оставьте свое эго за дверью, когда играете за «Манчестер Юнайтед».

По словам экс-полузащитника, болельщики видят, что игроки «Манчестер Юнайтед» не сражаются, и этому нет никаких оправданий.

«Не сомневаюсь, что в ближайшие несколько дней будут заявления, но мы все знаем, кто будет их делать: в Twitter и прочей ерунде. Меня это не волнует. Важно то, что вы говорите на поле», — сказал он.

После 28 туров АПЛ «Юнайтед» набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Сити» на 22 балла.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Рой Кин
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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38 тур
5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 2 : 3
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 4 : 1
7.03 23:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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