Кин: «Кто заправляет раздевалкой «Манчестер Юнайтед»? Игроков больше беспокоят вопросы: «Как я выгляжу? Как прическа?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игроков команды после поражения от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

«Кто заправляет раздевалкой «Манчестер Юнайтед»? — приводит слова Кина BBC. — Кажется, игроков больше беспокоят вопросы: «Как я выгляжу? Как моя прическа? Бутсы красивые?» Оставьте свое эго за дверью, когда играете за «Манчестер Юнайтед».

По словам экс-полузащитника, болельщики видят, что игроки «Манчестер Юнайтед» не сражаются, и этому нет никаких оправданий.

«Не сомневаюсь, что в ближайшие несколько дней будут заявления, но мы все знаем, кто будет их делать: в Twitter и прочей ерунде. Меня это не волнует. Важно то, что вы говорите на поле», — сказал он.