Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:28

Рангник может оставить Магуайра в запасе на матч с «Арсеналом» из-за плохой формы защитника

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может оставить защитника команды Харри Магуайра в запасе на матч 34-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Арсеналом», сообщает ESPN.

По информации источника, Рангник рассматривает этот вариант из-за плохой формы Магуайра.

В нынешнем сезоне защитник провел 35 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил два мяча.

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» состоится завтра, 23 апреля. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 14.30 по московскому времени.

После 32 туров премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 57 баллами располагается на четвертой позиции.

Источник: https://www.espn.com/soccer/manchester-united-engman_utd/story/4648564/man-united-boss-ralf-rangnick-condemns-eric-bailly-instagram-post-about-harry-maguire

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Харри Магуайр
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие неочевидные симптомы говорят о проблемах с печенью
175 лет тюрьмы за изнасилование недостаточно. 13 гимнасток из сборной США готовы судиться с ФБР ради 130 млн долларов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг хочет видеть де Йонга в «Манчестер Юнайтед»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 24 5 3 75-20 77
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 32 18 3 11 49-39 57
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
10
 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 33 9 12 12 38-54 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 32 5 13 14 28-45 28
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.04 14:30
Арсенал – МЮ
 - : -
23.04 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
23.04 17:00
Ман. Сити – Уотфорд
 - : -
23.04 17:00
Норвич – Ньюкасл
 - : -
23.04 19:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
24.04 16:00
Бернли – Вулверхэмптон
 - : -
24.04 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 - : -
24.04 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
24.04 18:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
25.04 22:00
Кр. Пэлас – Лидс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 21 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости