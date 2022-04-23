Рангник может оставить Магуайра в запасе на матч с «Арсеналом» из-за плохой формы защитника

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может оставить защитника команды Харри Магуайра в запасе на матч 34-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Арсеналом», сообщает ESPN.

По информации источника, Рангник рассматривает этот вариант из-за плохой формы Магуайра.

В нынешнем сезоне защитник провел 35 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил два мяча.

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» состоится завтра, 23 апреля. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 14.30 по московскому времени.

После 32 туров премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 57 баллами располагается на четвертой позиции.