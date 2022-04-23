Тен Хаг хочет видеть де Йонга в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу, сообщает Diario Sport.

По информации источника, после назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 24-летний нидерландец стал основной целью английского клуба.

Отмечается, что тен Хаг, под руководством которого полузащитник играл в «Аяксе», лично хочет видеть его в «Манчестер Юнайтед».

При этом «Барселона» не хочет продавать де Йонга. Сам игрок также не хочет покидать каталонский клуб.

Но переход все же может состояться, учитывая прекрасные отношения тренера с игроком. Каталонский клуб может согласиться на продажу нидерландца, если получит выгодное предложение. Каталонцы готовы выслушать предложения по всем игрокам, так как хотят исправить финансовое положение.

В нынешнем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 42 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.