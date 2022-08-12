Тен Хаг — о Рэшфорде: «Маркус останется игроком «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что рассчитывает на нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Это важный игрок нашей команды. Это было понятно с первого дня работы. Меня устраивает его отношение к делу. И совершенно не хочу, чтобы он покидал команду.

Маркус останется игроком «Манчестер Юнайтед». Мы рассчитываем на него», — цитирует тренера Sky Sports.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» хочет приобрести игрока этим летом.

В прошедшем сезоне Рэшфорд забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 32 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.