«Лестер» подпишет новый контракт с Варди. Стороны уже достигли устной договоренности

«Лестер» собирается заключить новый контракт с нападающим Джейми Варди, утверждает The Telegraph.

Действующий контракт Варди истекает в конце этого сезона, однако в клубе уверены, что 35-летний англичанин готов продолжать выступать на топ-уровне.

У «Лестера» уже есть устная договоренность с нападающим насчет продления сотрудничества, и теперь лишь нужно оформить это на бумаге.

Варди выступает за «лис» после своего перехода из «Флитвуда» за 1 миллион фунтов стерлингов в 2012 году.

За это время Джейми выиграл АПЛ и Кубок Англии, а также попал в состав сборной Англии.