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Сегодня, 17:43

«Лестер» подпишет новый контракт с Варди. Стороны уже достигли устной договоренности

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лестер» собирается заключить новый контракт с нападающим Джейми Варди, утверждает The Telegraph.

Действующий контракт Варди истекает в конце этого сезона, однако в клубе уверены, что 35-летний англичанин готов продолжать выступать на топ-уровне.

У «Лестера» уже есть устная договоренность с нападающим насчет продления сотрудничества, и теперь лишь нужно оформить это на бумаге.

Варди выступает за «лис» после своего перехода из «Флитвуда» за 1 миллион фунтов стерлингов в 2012 году.

За это время Джейми выиграл АПЛ и Кубок Англии, а также попал в состав сборной Англии.

Джейми Варди
ФК Лестер
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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Манчестер Сити

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Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

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Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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Мусса Дженепо

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