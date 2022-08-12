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Тен Хаг о Роналду: «Решение о том, сыграет ли он с первых минут в матче с «Брентфордом», оставлю при себе»

Тен Хаг рассказал, выйдет ли Роналду на поле с первых минут в матче «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о форварде Криштиану Роналду перед игрой с «Брентфордом».

«У него была хорошая тренировочная неделя. Кажется, он сыграл чуть больше получаса, так что у него уже почти два сыгранных тайма. Что касается стартового состава, то посмотрим завтра. Решение о том, сыграет ли он с первых минут, я оставлю при себе. Марсьяль не сыграет завтра, как и Виктор Линделеф», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

«МЮ» сыграет с «Брентфордом» 13 августа. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

В первом туре АПЛ, в матче с «Брайтоном» (1:2), Роналду провел на поле 37 минут, он вышел на замену во втором тайме.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-united-news-injuries-ronaldo-24741689
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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38 тур
13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
14.08 18:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
15.08 22:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 - : -
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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

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