Тен Хаг о Роналду: «Решение о том, сыграет ли он с первых минут в матче с «Брентфордом», оставлю при себе»

Тен Хаг рассказал, выйдет ли Роналду на поле с первых минут в матче «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о форварде Криштиану Роналду перед игрой с «Брентфордом».

«У него была хорошая тренировочная неделя. Кажется, он сыграл чуть больше получаса, так что у него уже почти два сыгранных тайма. Что касается стартового состава, то посмотрим завтра. Решение о том, сыграет ли он с первых минут, я оставлю при себе. Марсьяль не сыграет завтра, как и Виктор Линделеф», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

«МЮ» сыграет с «Брентфордом» 13 августа. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

В первом туре АПЛ, в матче с «Брайтоном» (1:2), Роналду провел на поле 37 минут, он вышел на замену во втором тайме.