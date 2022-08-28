Тен Хаг: «Мы хотим, чтобы Роналду остался в «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг выразил надежду, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы над «Саутгемптоном» (1:0) в матче 4-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) выразил надежду, что нападающий Криштиану Роналду останется в манкунианском клубе.

— Была ли эта встреча последней в футболке «Манчестер Юнайтед» для Роналду?

— Мы планируем вместе с Криштиану. Мы хотим, чтобы Роналду остался в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

В прошедшей встрече на стадионе «Сент-Мэрис» 37-летний португалец вышел на замену 68-й минуте.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в четырех матчах за манкунианцев в АПЛ и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После четырех туров АПЛ «МЮ» набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» с четырьмя баллами располагается на 14-й позиции.