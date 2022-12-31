Эрик тен Хаг: «Очень доволен тем, как Рэшфорд отреагировал на данную ситуацию»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (1:0).

«В первой половине матча действовали не лучшим образом. Во втором тайме выглядели уже лучше. В любом случае, соперник почти не создал моментов у наших ворот.

Решение по Рэшфорду? Я очень доволен тем, как он отреагировал на данную ситуацию. Он отлично вошел в игру и оживил ее.

Любой футболист в команде должен следовать принятым правилам. И исключений быть не может», — приводит слова тренера BBC.

Рэшфорд рассказал, что проспал командное собрание перед матчем. За нарушение дисциплины главный тренер не включил его в стартовый состав.

«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу в чемпионате Англии подряд. Команда набрала 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.