«Манчестер Юнайтед» встретится с потенциальными покупателями в течение двух недель

«Манчестер Юнайтед» назначил встречи с потенциальными покупателями, сообщает BBC. По данным источника, переговоры состоятся в течение двух недель и пройдут в Лондоне и Манчестере.

Отмечается, что интересы «манкунианцев» будет представлять банк Raine Group, который сопровождал продажу «Челси».

Ранее сообщалось, что «МЮ» могут приобрести британский миллиардер Джим Рэтклифф и шейх Катара Джасим бин Джабер Аль Тани.

В ноябре 2022 года семья Глейзеров, которая владела «Манчестер Юнайтед» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб.