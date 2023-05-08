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Тен Хаг — о матче с «Вест Хэмом»: «МЮ» сам виноват в поражении. Соперник использовал первый же шанс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поддержал Давида Де Хеа после результативной ошибки в игре 33-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:1).

«В первом тайме мы играли достаточно хорошо и создали много моментов, но соперник воспользовался первым же шансом. Конечно, я разочарован результатом, как и после игры с «Брайтоном». Мы сами виноваты в поражении. Теперь у нас впервые с Рождества есть свободная неделя, нам нужно восстановить силы, поскольку вторые таймы в обоих последних матчах мы провели ниже своего уровня.

Ошибки — часть футбола, в этой команде надо уметь с ними справляться и давать ответ, потому что это командный вид спорта. На протяжении сезона у Де Хеа больше сухих матчей, чем у других, мы добились этого как команда. Ошибки случаются, это футбол, но ответственность за них должны нести все», — приводит слова тен Хага ВВС.

«Манчестер Юнайтед» с 63 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» находится на 15-й строчке (37).

Давид Де Хеа
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Ньюкаслом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81
3
 Ньюкасл 34 18 11 5 61-29 65
4
 МЮ 34 19 6 9 49-41 63
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 35 17 6 12 64-57 57
7
 Брайтон 32 16 7 9 62-40 55
8
 Астон Вилла 35 16 6 13 46-43 54
9
 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
10
 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11
 Челси 34 11 9 14 34-39 42
12
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 35-46 40
13
 Вулверхэмптон 35 11 7 17 30-50 40
14
 Борнмут 35 11 6 18 37-67 39
15
 Вест Хэм 35 10 7 18 38-50 37
16
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
17
 Лидс 35 7 9 19 44-69 30
18
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
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6.05 17:00
Борнмут – Челси
 1 : 3
6.05 17:00
Ман. Сити – Лидс
 2 : 1
6.05 17:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 1 : 0
6.05 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 1 : 0
6.05 19:30
Ливерпуль – Брентфорд
 1 : 0
7.05 18:30
Ньюкасл – Арсенал
 0 : 2
7.05 21:00
Вест Хэм – МЮ
 1 : 0
8.05 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
8.05 19:30
Брайтон – Эвертон
 - : -
8.05 22:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 35
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 26
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 24 2 6
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 33 1 10
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 34 1 6
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