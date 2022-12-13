Тен Хаг настаивает на подписании Дюмфриса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг настаивает на подписании защитника «Интера» Дензела Дюмфриса, сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.

По данным инсайдера Николо Скиры, «нерадзурри» согласятся продать игрока не меньше чем за 50 миллионов евро. Если сумма будет высокой для руководства «МЮ», тен Хаг согласен на аренду.

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему голландцу проявляет «Челси».

В текущем сезоне Дюмфрис провел за «Интер» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.

В составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022 в 5 матчах он забил 1 гол и отметился 2 голевыми передачами.