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Сегодня, 07:48

«Ливерпуль» готов заплатить 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса

Руслан Минаев
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«Ливерпуль» всерьез заинтересован в подписании полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

По данным ESPN Futbol Argentina, мерсисайдцы готовы заплатить 120 миллионов евро — сумму, которая прописана в контракте игрока с португальским клубом.

В этом сезоне 21-летний хавбек провел за «Бенфику» 22 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

На ЧМ-2022 в составе сборной он провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Контракт Фернандеса с «Бенфикой» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
Энцо Фернандес
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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36 тур
37 тур
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Брентфорд

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

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Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

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Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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