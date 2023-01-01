Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не захотел говорить о трансфере защитника «Монако» Бадиашиле
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ушел от прямого ответа на вопрос про предстоящий трансфер защитника «Монако» Бенуа Бадиашиле.
«Пока кто-нибудь не скажет мне, что кто-то официально подписан, то будет неэтично что-то комментировать», — цитирует тренера Sky Sports.
В понедельник, 2 января, 21-летний француз должен пройти медосбледование, после чего о сделке будет объявлено официально. Защитник подпишет контракт с лондонским клубом до 2029 года.
В нынешнем сезоне французской лиги 1 защитник провел 11 матчей, в которых забил 2 гола.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|16
|14
|1
|1
|40-14
|43
|
2
|Ман. Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|
3
|Ньюкасл
|17
|9
|7
|1
|32-11
|34
|
4
|МЮ
|16
|10
|2
|4
|24-20
|32
|
5
|Тоттенхэм
|17
|9
|3
|5
|33-25
|30
|
6
|Ливерпуль
|16
|8
|4
|4
|33-19
|28
|
7
|Фулхэм
|17
|7
|4
|6
|29-27
|25
|
8
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20-18
|25
|
9
|Брайтон
|16
|7
|3
|6
|28-24
|24
|
10
|Брентфорд
|17
|5
|8
|4
|27-27
|23
|
11
|Кр. Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17-21
|22
|
12
|Астон Вилла
|17
|6
|3
|8
|19-25
|21
|
13
|Лестер
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|
14
|Лидс
|16
|4
|4
|8
|23-29
|16
|
15
|Борнмут
|17
|4
|4
|9
|18-36
|16
|
16
|Эвертон
|17
|3
|6
|8
|13-20
|15
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|12-34
|14
|
18
|Вест Хэм
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|
19
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|
20
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15-32
|12
|30.12
|22:45
|
Вест Хэм – Брентфорд
|0 : 2
|30.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|2 : 1
|31.12
|15:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|0 : 1
|31.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|0 : 2
|31.12
|18:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|2 : 1
|31.12
|18:00
|
Ман. Сити – Эвертон
|1 : 1
|31.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лидс
|0 : 0
|31.12
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|2 : 4
|1.01
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|0 : 2
|1.01
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|1 : 1
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|15
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|2