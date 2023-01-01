Грэм Поттер: «Было бы просто несправедливо, если бы мы взяли три очка»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча 18-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (1:1).

«Одно очко, которое было заработано в сложной борьбе. Мы продемонстрировали не лучше качество игры, чего, естественно, было недостаточно для победы. Было бы просто несправедливо, если бы мы взяли три очка.

Стоит отдать должное сопернику. Они бились на каждом участке поля и не опустили руки, даже когда пропустили гол. Мы же не продемонстрировали необходимых качеств для победы.

Какая атмосфера в команде? Сейчас просто нужно пережить этот сложный период сезона. Не собираюсь ни на что жаловаться», — приводит слова тренера BBC.