Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

1 января, 23:47

Аспиликуэта: «Смотреть в таблицу не очень приятно, но такова реальность»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта оценил результаты команды в последних матчах.

«В этом сезоне мы растеряли много очков, и сегодня допустили очередную потерю. Сейчас мы очень далеки от того положения, в котором хотели находиться. Смотреть в таблицу не очень приятно, но такова реальность.

Нам нужно как можно скорее сплотиться и начать выигрывать. Следующий матч против «Манчестер Сити» будет иметь грандиозную значимость», — приводит слова защитника Sky Sports.

«Челси» одержал лишь одну победу в 7 последних матчах АПЛ. В воскресенье команда Грэма Поттера сыграла вничью с «Ноттингемом» (1:1).

До этого были поражения от «Ньюкасла», «Арсенала» и «Брайтона», а также ничьи с «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед». Единственная победа — над «Борнмутом».

Сесар Аспиликуэта
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?
Российский футболист «Монако» Головин забил гол в своем первом матче 2023 года
Полянский выразил сожаление из-за ухода профпсихиатра — постпреда Мексики из СБ ООН
В Киеве раскритиковали Зеленского за заявление о будущем Украины
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Экс-полковник США предрек Украине потерю новых территорий
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не захотел говорить о трансфере защитника «Монако» Бадиашиле
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 16 14 1 1 40-14 43
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 17 9 7 1 32-11 34
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 17 9 3 5 33-25 30
6
 Ливерпуль 16 8 4 4 33-19 28
7
 Фулхэм 17 7 4 6 29-27 25
8
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
9
 Брайтон 16 7 3 6 28-24 24
10
 Брентфорд 17 5 8 4 27-27 23
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 17 6 3 8 19-25 21
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 17 4 4 9 18-36 16
16
 Эвертон 17 3 6 8 13-20 15
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 12-34 14
18
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
19
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.12 22:45
Вест Хэм – Брентфорд
 0 : 2
30.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 2 : 1
31.12 15:30
Вулверхэмптон – МЮ
 0 : 1
31.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 0 : 2
31.12 18:00
Фулхэм – Саутгемптон
 2 : 1
31.12 18:00
Ман. Сити – Эвертон
 1 : 1
31.12 18:00
Ньюкасл – Лидс
 0 : 0
31.12 20:30
Брайтон – Арсенал
 2 : 4
1.01 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 0 : 2
1.01 19:30
Нот. Форест – Челси
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости