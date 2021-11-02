Гасперини: «Жаль, что Роналду вернулся в Англию»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что думает о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«У него так хорошо получается в «Манчестер Юнайтед». Он многое сделал для серии А. Жаль, что он вернулся в Англию, потому что я всегда надеюсь играть с лучшими игроками в Италии», — цитирует Гасперини Football Italia.

Сегодня, 2 ноября, «Аталанта» сыграет с «МЮ» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 (мск).

В английский клуб 36-летний португалец вернулся летом 2021 года. В этом сезоне он участвовал в 7 матчах, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.