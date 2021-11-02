Гасперини: «Жаль, что Роналду вернулся в Англию»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что думает о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«У него так хорошо получается в «Манчестер Юнайтед». Он многое сделал для серии А. Жаль, что он вернулся в Англию, потому что я всегда надеюсь играть с лучшими игроками в Италии», — цитирует Гасперини Football Italia.
Сегодня, 2 ноября, «Аталанта» сыграет с «МЮ» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 (мск).
В английский клуб 36-летний португалец вернулся летом 2021 года. В этом сезоне он участвовал в 7 матчах, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю