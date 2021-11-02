«Тоттенхэм» готов дать Конте 180 миллионов евро на зимние трансферы
«Тоттенхэм» готов выделить Антонио Конте 180 миллионов евро на приобретения в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun.
По информации источника, руководство лондонского клуба согласилось дать 52-летнему итальянцу большой бюджет на трансферы, чтобы он согласился возглавить команду.
1 ноября «Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды.
Ранее сообщалось, что Конте возглавит лондонский клуб и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.
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