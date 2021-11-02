Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмтона» (1:2).

«Когда вы проигрываете игры, вы должны быть разочарованы. В первом тайме мы не преуспели, но во втором тайме мы выступили намного лучше. Это то, что мы должны изменить и, надеюсь, уже в следующей игре. Мы слишком боялись ошибиться, но во втором тайме мы увидели характер, который у нас есть. Это то, чему мы должны научиться в будущем и не терять на это полчаса.

Во втором тайме у нас было много моментов, может быть, было уже поздно. Мы ожидали этого, но жаль, что не сделали этого в первом тайме. Думаю, мы сплочены, но нам не хватает игроков, которые могут что-то изменить», — приводит слова Бенитеса BBC Sport.

На голы Макса Милмана и Рауля Хименеса «ириски» ответили точным ударом Алекса Ивоби.

После этого матча «Вулверхэмптон» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Эвертон» с 14 очками — на 10-й строчке.