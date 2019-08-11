Гарри Магуайр: "Мы должны сделать "Олд Траффорд" крепостью"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр остался доволен победой над "Челси" (4:0) в матче 1-го тура чемпионата Англии. Напомним, он перешел в "МЮ" из "Лестера" этим летом.

– Это отличный старт для меня и команды, – цитирует ВВС Магуайра. – В первом тайме нам немного повезло. А во втором мы сами управляли ситуацией. Это первая игра на "Олд Траффорд", так что было немного нервозно. После перерыва заиграли увереннее. Нам нужно сделать нашу арену настоящей крепостью. Я лично ощущал себя комфортно, проведя три-четыре дня с ребятами. Хочу лучше адаптироваться.