Гари Невилл считает, что с Кейном у «Манчестер Сити» не было бы конкурентов
11:07
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что у «Манчестер Сити» с форвардом Гарри Кейном не осталось бы конкурентов.
«Манчестер Сити» просто не забивает. Да, в матче с «Ливерпулем» они забили два гола, но в первом тайме были проблемы с атакой. Это может дорого обойтись команде в конце сезона. У «Сити» нет настоящего нападающего, который мог бы забивать по 25-30 голов. Гарри Кейн невероятен. В матче с «Ливерпулем» он бы точно использовал свои шансы. С ним у «Сити» не было бы конкурентов», — цитирует Невилла Sky Sports.
Летом 2021 года «Ман Сити» хотел купить Кейна у «Тоттенхэма», однако трансфер так и не удалось осуществить. Есть вероятность, что англичанин перейдет в клуб из Манчестера зимой 2022 года.
Читайте также
ЦСКА не захотел ждать его прогресса, а теперь он второй русский бомбардир КХЛ. Но феерит уже в другом клубе
«Николич уже сидит с отрешенным видом. Анджорин вообще не готов, Бека-Бека только водится...» Что происходит в «Локо»?
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю