Гари Невилл считает, что с Кейном у «Манчестер Сити» не было бы конкурентов

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что у «Манчестер Сити» с форвардом Гарри Кейном не осталось бы конкурентов.

«Манчестер Сити» просто не забивает. Да, в матче с «Ливерпулем» они забили два гола, но в первом тайме были проблемы с атакой. Это может дорого обойтись команде в конце сезона. У «Сити» нет настоящего нападающего, который мог бы забивать по 25-30 голов. Гарри Кейн невероятен. В матче с «Ливерпулем» он бы точно использовал свои шансы. С ним у «Сити» не было бы конкурентов», — цитирует Невилла Sky Sports.

Летом 2021 года «Ман Сити» хотел купить Кейна у «Тоттенхэма», однако трансфер так и не удалось осуществить. Есть вероятность, что англичанин перейдет в клуб из Манчестера зимой 2022 года.