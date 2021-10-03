Хосеп Гвардиола: «Молюсь, чтобы мы продолжили в том же духе, а игроки без проблем вернулись из сборных»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от игры 7-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:2).

«Вот это игра. Вот почему «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в последние годы всегда были в топе, потому что мы стараемся играть вот так. К сожалению, мы не смогли выиграть — но и не проиграли.

Вот поэтому АПЛ — лучшая лига. Это было здорово, по-настоящему здорово.

Результат такой, какой есть. Мы не можем его изменить. Я знаю, как сложно противостоять этим игрокам, этому тренеру. Каждый раз это невероятный вызов для нас.

Когда мы проигрываем так, как в Париже, когда играем вничью так, как сегодня, — это хорошо. Молюсь, чтобы мы продолжили в том же духе, а игроки без проблем вернулись из сборных», — цитирует тренера BBC.