Сульшер: «Я уверен, что «МЮ» сможет достичь успеха»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что уверен в своей работе в английском клубе. Ранее норвежца раскритиковали после ничьей в матче 7-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

«Я уверен в своей работе, мы можем выжать максимум из нашего состава. В сентябре много чего произошло. Мы начали задействовать Варана, Санчо с нами лишь с августа, появился Криштиану.

Нам нужно проделать большую работу, нужно прибавлять, я это понимаю. Я верю во всех игроков и тренеров, которые у нас есть. Да, если говорить коротко, то я уверен, что мы можем достичь успеха», — цитирует Сульшера ESPN.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. У лидера таблицы — «Челси» 16 баллов.