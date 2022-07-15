Галлахер по телефону обсудил с Тухелем свое будущее в «Чесли»
Полузащитник «Челси» Конор Галлахер рассказал о том, что обсудил по телефону с главным тренером Томасом Тухелем свое будущее.
«Это был телефонный звонок. Я сказал ему, что думаю, что готов играть за «Челси». Я сказал: «Вы знаете, это то, чем я хочу заниматься», — цитирует Галлахера журналисты.
Он рассказал, что они с тренером получили от разговора то, что и хотели.
22-летний полузащитник — воспитанник «Челси». Прошлый сезон он провел в аренде в «Кристал Пэлас», забив 8 голов и сделав 3 ассиста в 34 матчах АПЛ.
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|0
|0
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4
|Тоттенхэм
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|0
|0
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|0
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8
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9
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10
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11
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|0
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12
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|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
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|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
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Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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