Галлахер по телефону обсудил с Тухелем свое будущее в «Чесли»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер рассказал о том, что обсудил по телефону с главным тренером Томасом Тухелем свое будущее.

«Это был телефонный звонок. Я сказал ему, что думаю, что готов играть за «Челси». Я сказал: «Вы знаете, это то, чем я хочу заниматься», — цитирует Галлахера журналисты.

Он рассказал, что они с тренером получили от разговора то, что и хотели.

22-летний полузащитник — воспитанник «Челси». Прошлый сезон он провел в аренде в «Кристал Пэлас», забив 8 голов и сделав 3 ассиста в 34 матчах АПЛ.