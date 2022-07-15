Тухель рассказал, может ли Лукаку вернуться в «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал возможное возвращение нападающего Ромелу Лукаку. «Интер» арендовал бельгийца на один сезон.
«Вместе с владельцами мы решили, что отпустим Лукаку, так как он хотел уйти. У него была возможность, мы его отпустили. Учитывая тот факт, что он просто в аренде, конечно, есть шанс, что Ромелу вернется. Я не знаю, насколько это вероятно, но не мне судить об этом», — цитирует Goal Тухеля.
В это трансферное окно Лукаку на правах аренды перешел в «Интер», за который ранее выступал с 2019 по 2021 год.
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
|0
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|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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19
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
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|6.08
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Борнмут – Астон Вилла
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|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
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|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
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|6.08
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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