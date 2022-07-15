Тухель рассказал, может ли Лукаку вернуться в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал возможное возвращение нападающего Ромелу Лукаку. «Интер» арендовал бельгийца на один сезон.

«Вместе с владельцами мы решили, что отпустим Лукаку, так как он хотел уйти. У него была возможность, мы его отпустили. Учитывая тот факт, что он просто в аренде, конечно, есть шанс, что Ромелу вернется. Я не знаю, насколько это вероятно, но не мне судить об этом», — цитирует Goal Тухеля.

В это трансферное окно Лукаку на правах аренды перешел в «Интер», за который ранее выступал с 2019 по 2021 год.