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Сегодня, 05:54

Тухель рассказал, может ли Лукаку вернуться в «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал возможное возвращение нападающего Ромелу Лукаку. «Интер» арендовал бельгийца на один сезон.

«Вместе с владельцами мы решили, что отпустим Лукаку, так как он хотел уйти. У него была возможность, мы его отпустили. Учитывая тот факт, что он просто в аренде, конечно, есть шанс, что Ромелу вернется. Я не знаю, насколько это вероятно, но не мне судить об этом», — цитирует Goal Тухеля.

В это трансферное окно Лукаку на правах аренды перешел в «Интер», за который ранее выступал с 2019 по 2021 год.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
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