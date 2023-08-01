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Сегодня, 15:57

«Галатасарай» согласовал с Ндомбеле условия контракта

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле в ближайшее время может перейти в «Галатасарай», утверждает Fanatic.

По данным источника, турецкий клуб согласовал с 26-летним французом условия личного контракта.

«Тоттенхэм» ранее отклонил предложение «Галатасарая» в размере 8 миллионов евро и хочет выручить с продажи минимум 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ндомбеле на правах аренды выступал за «Наполи». Он сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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