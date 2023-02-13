Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:01

Агбонлахор: «Челси» не хватает безжалостного форварда. Представьте, как бы в этой команде выглядели Кейн и Холанн»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор рассказал, какую позицию в «Челси» он считает самой проблемной.

«Челси» не хватает безжалостного форварда. Просто представьте, как бы в этой команде выглядели Кейн и Холанн, как бы они реализовывали моменты. Хаверц слишком легок. Кай высок, но его отталкивают от мяча. Это не девятка, которая действует из глубины, а скорее десятка», — заявил Агбонлахор в эфире talkSPORT.

Форвард «Челси» Кай Хаверц выступает за лондонскую команду с 2020 года. В текущем сезоне он сыграл в 29 матчах за синих, забил 6 голов и оформил один голевой пас. «Аристократы» занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко за 22 игры.

В текущем сезоне нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн принял участие в 31 матче за команду во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи.

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн провел 29 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал четыре голевых паса.

Гарри Кейн
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Кай Хаверц
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
В Турции задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов у консульств
Американские военные сбили воздушный объект над озером Гурон
Планирование за горизонт: РСЗО «Торнадо-Г» получила сверхдальние ракеты
Скончался режиссер Вадим Абдрашитов в возрасте 78 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола — о чемпионской гонке с «Арсеналом»: «Мы поедем в Лондон, чтобы попытаться там победить»

«МЮ» предложил продление контракта 18-летнему Гарначо — у вингера 8 очков по системе «гол+пас» в 23 матчах сезона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 22 15 3 4 56-22 48
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 0 : 2
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 1
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости