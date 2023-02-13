Агбонлахор: «Челси» не хватает безжалостного форварда. Представьте, как бы в этой команде выглядели Кейн и Холанн»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор рассказал, какую позицию в «Челси» он считает самой проблемной.

«Челси» не хватает безжалостного форварда. Просто представьте, как бы в этой команде выглядели Кейн и Холанн, как бы они реализовывали моменты. Хаверц слишком легок. Кай высок, но его отталкивают от мяча. Это не девятка, которая действует из глубины, а скорее десятка», — заявил Агбонлахор в эфире talkSPORT.

Форвард «Челси» Кай Хаверц выступает за лондонскую команду с 2020 года. В текущем сезоне он сыграл в 29 матчах за синих, забил 6 голов и оформил один голевой пас. «Аристократы» занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко за 22 игры.

В текущем сезоне нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн принял участие в 31 матче за команду во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи.

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн провел 29 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал четыре голевых паса.