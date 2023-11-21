Футболистка-трансгендер ушла из клуба Англии после отказа соперниц играть против нее

Футболистка-трансгендер Франческа Нидхэм приняла решение покинуть «Россингтон» из-за отказа соперниц из других клубов играть против нее, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

«Это решение основано на желании защитить команду и траекторию развития клуба. Я искренне надеюсь, что проблема предполагаемой дискриминации в отношении меня может быть решена мирным и быстрым путем при полной поддержке футбольной ассоциации и политики, которую они написали и одобрили», — заявила Нидхэм.

Ранее сообщалось, что футболистке одного из клубов диагностировали перелом колена после того, как она заблокировала удар Нидхэм.

В Футбольной ассоциации Англии добавили, что работают над разрешением этой ситуации.