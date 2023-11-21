Энди Коул сравнил Рэшфорда с Месси и Роналду: «Лионель и Криштиану никогда не брали отпуск на сезон»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул высказался о форме форварда манкунианцев Маркуса Рэшфорда.

«Его форма была феноменальной в прошлом сезоне, но если вы посмотрите на его игру за два года до этого, она была похожа на ту, которую он показывает сейчас. Такие фрики, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, никогда не брали отпуск на сезон. Около 20 лет на высшем уровне, и они ни разу не брали сезонный отпуск.

Вот каким нужно быть, чтобы играть на таком элитном уровне. Только Маркус знает, что происходит у него в голове. Его форма за последние 4-5 лет была нестабильной. Если бы на моем счету был один гол в 16 матчах, то я бы сразу вернулся к основам – к тому, как я тренируюсь, как играю в завершении. Я сделал бы все возможное, чтобы вернуть себе форму», – приводит слова Коула Betfred.

В текущем сезоне 26-летний англичанин забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах. Летом он продлил контракт с «МЮ» до 2028 года.